Novo presidente da Farsul, rede de fast fashion com algodão reciclado e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A eleição do novo presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e a aposta em algodão reciclado de rede de fast fashion foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (5), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Domingos Velho Lopes foi eleito presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) para os próximos quatro anos, assumindo em 1º de janeiro de 2026. Ele sucede Gedeão Pereira, que liderou a entidade por oito anos. Neste episódio, Lopes detalha os planos e desafios para sua nova gestão.
- Também se fala sobre a iniciativa sustentável da Riachuelo, uma das maiores marcas de fast fashion do país, que está investindo em algodão reciclado. Taciana Abreu, diretora de sustentabilidade da empresa, explica os detalhes desse investimento.