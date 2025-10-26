“No vinho brasileiro, eu vejo um sorriso”: emoção sul-africana marca a Avaliação Nacional de Vinhos

Adriaan Oelofse comentou uma das 16 amostras mais representativas da safra na noite de sábado (25). Jeferson Soldi / ABE/ Divulgação

— Nos meus 25 anos no mundo do vinho, nunca tinha visto algo assim.

A frase, dita em inglês, com sotaque sul-africano e brilho nos olhos, ecoou pelo Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves no sábado (25), durante a 33ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2025. O autor do elogio foi Adriaan Oelofse, doutor em Biotecnologia do Vinho e pesquisador da África do Sul, um dos comentaristas internacionais convidados pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) para participar do evento.

Oelofse não falava de uma taça específica, mas do evento em si — um espetáculo que reuniu 800 pessoas e mostrou o amadurecimento de um setor que já não cabe mais apenas na Serra Gaúcha.

— Estamos aqui não só para avaliar, mas para celebrar a coragem de quem trabalha com vinho. Eu também venho de um lugar com vinhedos no hemisfério sul e entendo bem as dificuldades das condições climáticas e do acesso a novas tecnologias — disse Oelofse antes de avaliar a amostra a qual estava encarregado.

Mas foi outra frase do especialista que roubou a cena no sábado:

— Eu tenho o costume de dizer que, na África do Sul, cada taça leva consigo esperança, cor, diversidade e, no vinho brasileiro, eu consigo ver um sorriso.

A fala de Oelofse sintetizou o espírito da Avaliação, que neste ano fez história ao reunir vinhos de cinco Estados brasileiros, com destaque para São Paulo e Distrito Federal, que pela primeira vez figuraram entre as 16 amostras mais representativas da safra. O evento reafirmou o caráter plural e inovador do vinho nacional — agora cada vez mais diverso em terroirs, castas e estilos.