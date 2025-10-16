Bebidas são feitas a partir de uvas como a syrah, cabernet franc e sauvignon blanc. Brasil de Vinhos / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Rio de Janeiro é terra de praia, samba e, agora, também de vinho. Produzidos a partir de uvas colhidas na serra fluminense, cinco rótulos, cada um de uma vinícola diferente, poderão ser saboreados, pela primeira vez, em Porto Alegre, no próximo dia 28 para uma degustação exclusiva no Instituto Ling.

Presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), diretor da Czarnobay e consultor da iniciativa, Mario Lucas Ieggli detalhou à coluna como são os vinhos fluminenses em taça:

— O terroir do Rio é jovem, mas muito expressivo, com vinhos de guarda, de muita estrutura e elegância.

Com 38 vinhedos em atividade — sendo 26 vinculados à Associação de Vitivinicultores da Serra Fluminense (Aviva) —, a paisagem vitivinícola tem crescido rapidamente desde 2019, quando a pioneira vinícola Inconfidência lançou sua primeira safra oficial. Atualmente, as uvas produzidas na região são syrah, cabernet franc e sauvignon blanc.

E o segredo da produção no Rio de Janeiro está no manejo. A dupla poda é uma técnica que permite a colheita de uvas no inverno, quando as temperaturas mais amenas contribuem para o amadurecimento mais lento das bagas, intensificando aromas e conferindo uma potência diferenciada aos vinhos.

— Esses vinhos têm cor vibrante, aroma complexo e (percentual de) álcool elevado, resultado da maturação arrastada durante os dias quentes e noites frias da serra. São tintos encorpados e brancos aromáticos, com uma estrutura impressionante — detalha o enólogo.

Para participar da degustação, é necessário comprar ingressos pelo Instituto Ling. A iniciativa faz parte do programa Degustando Brasil de Vinhos – Serra Fluminense.

Serviço

O que: Degustando Brasil de Vinhos – Serra Fluminense

Quais os rótulos: vinícolas Inconfidência, Tassinari, Família Eloy, Fattoria Vinhas Altas e Casa Antunes

Quando: Terça-feira, 28 de outubro, às 19h

Onde: Instituto Ling (Rua João Caetano, 440, Porto Alegre)

Quanto: R$ 290

Ingressos: pelo site do Instituto Ling