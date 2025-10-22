Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na barrinha, no iogurte...
Mel "disfarçado"? Por que o preparado usado em alimentos virou alvo de ação na Justiça

Confederação Brasileira de Apicultura e Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura entraram com processo

Carolina Pastl

