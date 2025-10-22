Mel "disfarçado"? Por que o preparado usado em alimentos virou alvo de ação na Justiça

As entidades também pedem indenização por dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 200 milhões. Marco Favero / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) e o Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura (IBRAM) levaram à Justiça uma ação contra a União e cinco empresas, pedindo a proibição do chamado “preparado de mel” — uma mistura que, segundo eles, desrespeita a legislação e põe em risco a autenticidade do mel produzido no Brasil. A decisão, assinada pelo juiz Marcus Vinícius Parente Rebouças, determina a citação dos envolvidos para o processo que começou na última semana.

— Foi o primeiro passo — resume o advogado das entidades, Jeovam Cavalcante.

As entidades também pedem indenização por dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 200 milhões, a ser destinado a fundos voltados à modernização da apicultura e à proteção do consumidor.

Intimado, o Ministério Público Federal terá 15 dias para se manifestar.

Presente em barrinhas de cereal, iogurtes e biscoitos, o "preparado de mel" pode até ter o produto, mas em pouca quantidade, diz Patric Lüderitz, coordenador da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura do Estado e vice-presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul (Fargs):

— O consumidor acaba, então, consumindo iogurte, por exemplo, achando que está consumindo mel também. E o produtor não vende o seu produto.

De acordo com Cavalcante, nos anos 2000, o maior comprador do mel brasileiro era a indústria alimentícia:

— De uma hora para outra, mudou e passaram a usar o preparado de mel.