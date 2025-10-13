Mais do que degustar, neste lugar, você vai poder criar o seu próprio azeite de oliva

A ideia ainda está em fase de testes, mas deve estar em funcionamento na safra de 2026. Puro / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre o asfalto e os olivais de Cachoeira do Sul, na BR-290, um empório convida viajantes para fazer uma pausa: lanchar com produtos locais, degustar azeites produzidos a apenas 50km de distância e, em breve, criar o seu próprio produto — com direito a nome no rótulo. A inovação é da Puro Azeites, marca gaúcha que agora quer dar um passo além na produção: oferecer, também, experiências.

— Queremos que a pessoa tenha o "seu" azeite. Que ela escolha os sabores, monte o próprio blend e até coloque o nome na garrafa. Isso transforma o consumo em algo mais pessoal, mais afetivo — explica Rafael Farina, produtor e idealizador da marca.

Inspirada em experiências de cervejarias artesanais, a casa terá "torneiras" de azeite: variedades com intensidades diferentes, notas verdes, maduras, mais suaves ou mais picantes. O visitante poderá conversar com os técnicos da equipe, provar e montar o próprio blend ali mesmo.

A ideia ainda está em fase de testes, mas deve estar em funcionamento na safra de 2026, entre abril e maio.

Atualmente, a Puro Azeite possui 130 hectares de oliveiras plantadas em uma área total de 200 hectares. Em 2025, foram 30 mil litros produzidos, colocando a empresa entre as maiores produtores de azeite de oliva do Brasil. Com clima favorável, a expectativa para a próxima colheita é de 40 a 45 mil litros. A meta é ousada: chegar aos 100 mil litros até 2030.