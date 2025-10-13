Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Inovação no radar
Notícia

Mais do que degustar, neste lugar, você vai poder criar o seu próprio azeite de oliva

Iniciativa é de empresa de Cachoeira do Sul que quer, agora, oferecer também a experiência ao consumidor

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS