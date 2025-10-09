Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crédito de R$ 12 bi
Notícia

Mais 56 municípios do RS devem ser incluídos na lista para renegociação das dívidas

Reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) prevista para esta quinta-feira (9) deve ampliar participação

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS