Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Alta procura
Notícia

Linha de renegociação para produtores esgota em 48 horas no Banrisul

Banco somou mais de 2 mil operações de acesso ao crédito para quitar passivo acumulado após problemas climáticos    

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS