Linha de renegociação para produtores esgota em 48 horas no Banrisul

Total destinado ao Banrisul para essa linha foi de R$ 880 milhões Renan Mattos / Agencia RBS

Quarenta e oito horas foi o tempo que levou para que o Banrisul zerasse os recursos disponíveis para a instituição, via BNDES para a renegociação de dívidas de produtores acumuladas após sequência de intempéries. A linha, anunciada na Expointer, terá um aporte total de R$ 12 bilhões destinados a todo o país. E distribuídos, de forma proporcional às carteiras e ao número de municípios atingidos, entre as instituições financeiras.

No caso do banco do Estado, o montante somava R$ 880 milhões. Presidente do Banrisul, Fernando Lemos diz que a grande maioria das operações é de pequenos e médios produtores rurais. Até porque, na resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), que traz o regramento para acesso, há uma prerrogativa de que 40% dos recursos disponíveis sejam destinados às linhas do Programa nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Pronamp.

— Já reservamos os recursos no BNDES. E hoje (sexta-feira, 24) registramos a primeira operação no Sicor (Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro) do Banco Central.

Ou seja, o primeiro contrato da linha. O recurso será usado para quitar débitos, fazendo com que o produtor rural não fique negativado (entre no vermelho). Com isso, fica apto a buscar o capital necessário para realizar a atividade produtiva.

— A lavoura está esperando ser plantada — reforça Lemos.

O Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais começou a receber protocolos de pedidos no último dia 16.





Quem poder acessar

O Programa BNDES para Liquidação de Dívidas tem orçamento de R$ 12 bilhões, prazo de até nove anos, incluindo até um de carência

É voltado a produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram a declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo Governo Federal, em decorrência de eventos climáticos adversos































