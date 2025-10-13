Leite é agro, é tech e agora é... summit

Evento debaterá inovação, tendências e oportunidades de negócios na cadeia produtiva do leite (foto de arquivo). Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Leite é agro, é tech e agora também é... summit. Isso mesmo.

Inspirado no South Summit, o município de Ijuí se prepara para receber, nesta terça (14) e quarta-feira (15), o Milk Summit Brazil.

Promovido pela Secretaria Estadual da Agricultura, por meio do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do Rio Grande do Sul (Fundoleite), o evento debaterá inovação, tendências, sustentabilidade, competitividade, consumo e promoverá networking e oportunidades de negócios. Com o leite, claro, no centro das discussões — a começar pelo coffee-break, ou melhor, milkbreak entre os painéis.

— O setor do leite tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. É uma atividade presente em mais de 90% dos municípios, com forte geração de empregos e impacto direto nas economias locais — justifica a iniciativa o coordenador do Summit e secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do RS (Sindilat/RS), Darlan Palharini.

Tema presente durante a programação de eventos semelhantes, a tecnologia também estará no evento em debates e nas apresentações das anfitriãs JérsIA e a HolândIA. São vaquinhas que foram desenvolvidas por inteligência artificial para divulgar a iniciativa nas redes sociais.

A escolha do município é estratégica: segundo dados da Emater, a região Noroeste é a maior fornecedora de leite cru para industrialização no Rio Grande do Sul, com 741,9 milhões de litros por ano, das mais de 157 mil vacas leiteiras que representam um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 2,03 bilhões ao ano, somente com leite.

Como participar

A entrada é gratuita. Para acessar o evento, basta doar um quilo de alimento não perecível, que será acrescido de dois litros de leite, doados pela organização, para serem entregues a entidades sociais.