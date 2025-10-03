Jeans ganham "segunda chance": a aposta circular da Riachuelo que começa nas lavouras de algodão

Mais de 42 mil novas peças foram criadas a partir de 9,4 toneladas de resíduos têxteis. Riachuelo / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Por décadas, o algodão nas fast fashions era cultivado, fiado, tingido, costurado e depois descartado. Agora, a lógica está mudando: vai da lavoura ao cabide — e volta. Pelo menos é assim na maior coleção com algodão reciclado recém-lançada pela Riachuelo: a linha Pool Loop (em inglês, "ciclo"), de camisetas, calças e casacos jeans, produzida com 25% de algodão reciclado e 75% de algodão ABR (Algodão Brasileiro Responsável).

Taciana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo, resumiu à coluna como uma forma de fazer da sobra têxtil da indústria "uma nova lavoura de algodão":

— Um algodão que foi plantado, colhido, virou jeans e, na sobra do corte, volta a ser fibra, em uma trituradora. Ou seja, volta a ser algodão e pode ser usado, novamente, na confecção de roupas.

O resultado são mais de 42 mil novas peças criadas a partir de 9,4 toneladas de resíduos têxteis. O processo envolve fornecedores certificados pelo Recycled Claim Standard (RCS) e auditados pela Control Union, que rastreiam o processo, da reciclagem até o produto final.

Tritura-se o tecido jeans que sobrou do corte para transformar, novamente, em fibra. Riachuelo / Divulgação

Mais de 225 lojas da Riachuelo também têm pontos de coleta de roupas usadas. As peças passam por triagem: se estiverem em bom estado, são doadas; se forem 100% algodão, voltam à cadeia produtiva (para serem trituraradas e virarem fibras novamente); e se não puderem mais ser usadas, viram energia via coprocessamento (transformação de resíduos industriais em uma fonte de energia alternativa para alimentar fornos de cimenteiras).

Outro investimento da marca é em projetos de algodão agroecológico, cultivado sem agrotóxicos, em consórcios agroflorestais, e em algodão regenerativo, com menor carga química e impactos.