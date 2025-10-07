Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Reconhecimento
Notícia

"Há um grande potencial", diz executivo de entidade internacional sobre o azeite de oliva brasileiro

Diretor-executivo adjunto do Conselho Oleícola Internacional, Abderraouf Laajimi, falou à coluna sobre a produção nacional

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS