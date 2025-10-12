Gigante dos laticínios faz aquisição e inclui leite de búfala no portfólio

De burratas a muçarela, a tradicional fabricante de laticínios adiciona 50 itens ao portfólio feitos com leite de búfala. Levitare / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De olho em tendências culinárias e no comportamento do consumidor brasileiro, o Grupo Tirolez deu um novo passo: comprou a Levitare, referência paulista na produção de queijos feitos com leite de búfala. Com a aquisição, a tradicional fabricante de laticínios — há 45 anos especializada em produtos de leite de vaca — adiciona 50 itens ao portfólio, da burrata à muçarela de búfala.

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB), Simon Riess, vê a aquisição com otimismo:

— Obviamente, a Tirolez entrando nesse mercado juntamente com a Levitare, teremos uma expansão de divulgação dos produtos bubalinos muito maior.

Proprietário da Levitare, Jorge Nakid concorda:

— É uma organização que tem condições de investir, de fazer propaganda maciça, tem uma capilaridade muito grande em nível nacional, muitos funcionários, uma empresa que esse ano deve faturar quase R$2 bilhões. A ideia, portanto, é juntar essas forças e eu creio que toda cadeia vai ganhar, vamos todos falar mais sobre o consumo de produtos de búfala.

Hoje, o leite de búfala representa apenas 0,5% da captação total da matéria-prima leite no país. Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos 164 milhões de litros de leite de búfala em 2023.