Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Aposta no mercado
Gigante dos laticínios faz aquisição e inclui leite de búfala no portfólio

Com a aquisição, companhia inclui agora 50 produtos de leite de búfala em meio aos lácteos feitos a partir da vaca

Carolina Pastl

