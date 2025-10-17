Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Da ciência para o prato
Notícia

Fungos poderão diversificar o cardápio das proteínas no futuro

Pesquisas avançadas em biotecnologia, engenharia genética e fermentação de precisão têm transformado o micélio em micoproteínas

Carolina Pastl

