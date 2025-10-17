Fungos poderão diversificar o cardápio das proteínas no futuro

Fungos crescendo em diferentes substratos em placas de Petri. Embrapa / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma nova proteína, desenvolvida a partir da combinação de fungos, biotecnologia, engenharia genética e fermentação de precisão promete promete diversificar o cardápio do brasileiro. São as micoproteínas, alternativa vegetal produzida com a transformação do micélio — estrutura que forma o corpo dos fungos.

É o que defende, por exemplo, a pesquisadora Paula Cunha, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp):

— A integração das micoproteínas às cadeias produtivas existentes pode fortalecer a agroindústria brasileira, tornando-a mais resiliente frente às mudanças climáticas e à pressão sobre os recursos naturais.

O micélio é a base para a produção de proteínas fúngicas que apresentam alto valor nutricional. Segundo projeções globais, o mercado de produtos derivados de micoproteínas poderá ultrapassar US$ 32 bilhões até 2032.

O professor André Damasio, da Unicamp, destaca que a engenharia genética, aliada à fermentação de precisão, transforma fungos filamentosos e leveduras em verdadeiras “fábricas celulares”. Essas células são capazes de produzir proteínas semelhantes às de origem animal — como as de carne, leite e ovos —, porém com uso reduzido de água e terra e menor emissão de gases de efeito estufa.

No mercado, empresas como Quorn, Meati e Enough já atuam em escala industrial, oferecendo produtos que atendem tanto consumidores veganos quanto aqueles que buscam alternativas às proteínas de origem animal.

Embora o potencial das micoproteínas seja bilionário, ainda existem desafios para que a produção alcance uma escala industrial, acrescenta Juliano Bica, professor da Unicamp:

— Há questões de legislação, porque, por ser um alimento novo, precisa-se comprovar segurança. Existem algumas dificuldades também relacionadas a processo e de pós-processamento. Muitas vezes, a biomassa ainda não está com uma textura adequada, um sabor tão legal.