Fim da espera? Linha BNDES para quitar dívidas de produtores rurais deve abrir nesta quinta-feira

Anunciada na Expointer, a linha terá um total de R$ 12 bilhões para renegociação das dívidas. Vanderlei Almeida / AFP

Ficou para esta quinta-feira (16) a estimativa de início do protocolo da linha BNDES Liquidação de Dívidas Rurais. É o crédito que servirá para renegociar a dívida de produtores que tiveram sucessivas perdas de safra em razão de problemas climáticos.

A previsão era de que as contratações tivessem iniciado, mas segundo o banco informou à coluna, por meio de nota, a abertura se dará "quando forem atendidos os ajustes operacionais, que cumprem a resolução 5.247 do Conselho Monetário Nacional (CMN)". E completa que a previsão é de que a linha seja aberta nesta quinta.

A resolução referida trouxe as regras, indicando quem poderá acessar esse recurso. O que falta ser feito, agora, é aparar arestas na parte operacional, para que pedidos desse financiamento possam ser feitos na prática.

Além das condições, também foi publicada a relação dos municípios em que produtores estão aptos a buscar esse crédito.

Recebimento de pedidos

O Banrisul já começou a receber os pedidos de produtores e está fazendo toda a etapa técnica, de enquadramento e análise. O objetivo é estar com esse processo pronto para quando os protocolos forem abertos.

Anunciada na Expointer, a linha terá um total de R$ 12 bilhões, e juros que variam de 6% a 10%, conforme o enquadramento do financiamento do produtor.