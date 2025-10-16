Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Expectativa
Fim da espera? Linha BNDES para quitar dívidas de produtores rurais deve abrir nesta quinta-feira

Previsão era de que as contratações já tivessem iniciado, mas, segundo o banco, a abertura se dará após ajustes operacionais

