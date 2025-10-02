Farsul escolhe hoje novo presidente para os próximos quatro anos

Domingos Velho Lopes sucederá, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, Gedeão Pereira Emerson Foguinho / Farsul/Divulgação

A nova diretoria da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), que será escolhida hoje, conduzirá a entidade rumo ao seu centenário (em 2027), marcando também um novo momento.

A votação será realizada de forma presencial na sede da federação, em Porto Alegre. No total, 134 sindicatos rurais estão aptos a votar. Concorre à gestão uma chapa única, liderada pelo atual vice-presidente Domingos Velho Lopes. A diretoria para o período 2026-2029 tem 31 nomes, 10 deles novos. Lopes, que é engenheiro agrônomo de formação e produtor rural de ofício, foi presidente do Sindicato Rural de Mostardas e passou a integrar a diretoria da Farsul em 2003. Além de dirigente, é coordenador da Comissão de Meio Ambiente da entidade. Em 2022, foi nomeado secretário estadual de Agricultura, onde ficou conhecido por seu perfil técnico de atuação. E trabalhou de forma integrada com a pasta do Meio Ambiente.

Credenciais que conversam diretamente com grandes temas a serem endereçados pelo setor produtivo na atualidade, como as mudanças climáticas.

Lopes sucederá, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, Gedeão Pereira. O médico veterinário natural de Bagé seguirá na diretoria, mas deixa o comando da entidade após duas gestões. Sua atuação na Farsul teve início em 2000, tendo sido quatro vezes vice-presidente. Também será o 1º vice-presidente na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).