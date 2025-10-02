Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Chapa única
Notícia

Farsul escolhe hoje novo presidente para os próximos quatro anos

Votação será realizada de forma presencial na sede da federação, em Porto Alegre

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS