Família que trocou a cidade pelo campo inspira história em quadrinhos no sul do Estado

O enredo acompanha um casal e seus três filhos que decidem sair de Porto Alegre para trabalhar em uma fazenda em Arroio Grande, no sul do Estado. Gibi do Campo / Reprodução

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A trajetória de uma família que deixou a cidade para viver no campo acaba de ganhar uma versão em quadrinhos. Inspirada na história da família Portela, a iniciativa é da Coregon, empresa que atua com pecuária de corte e cultivo de soja, arroz e milho em quatro municípios gaúchos.

O enredo acompanha um casal e seus três filhos que decidem sair de Porto Alegre para trabalhar em uma fazenda em Arroio Grande, no sul do Estado. A proposta é incentivar a leitura, aproximar o público urbano do agronegócio e despertar o interesse das pessoas da cidade pelo trabalho no campo.

— A empresa tem um propósito que vai além do negócio em si: queremos levar o agro para a cidade — explica Daniel Jagger, proprietário da Coregon.

A ideia nasceu a partir do projeto Gibi do Campo, lançado no ano passado pela Santa Fé Negócios Rurais. A Coregon apoiou a criação desde o início e, agora, decidiu lançar uma edição especial inspirada na própria empresa.

Segundo Jagger, a história — real —surgiu de forma inesperada:

— Eu precisava de um caseiro para a propriedade. Uma funcionária da casa se ofereceu para trabalhar no interior, e nós aceitamos.

O caseiro Dionísio Portela, que há seis anos vive com a família na fazenda da Coregon, em Arroio Grande, conta como foi a mudança:

— É calmo, perto da natureza, é lindo. Um ótimo lugar para criar os nossos filhos.

Com 5 mil exemplares impressos, os gibis já foram distribuídos aos filhos dos funcionários da Coregon e, em breve, também chegarão às escolas de Jaguarão e Arroio Grande.

Veja a revista na íntegra