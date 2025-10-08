Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Retomada robusta
Exportações de carne de frango voltam a ganhar força após impacto da gripe aviária

Embarques alcançaram 482,3 mil toneladas da proteína em setembro, o segundo maior volume mensal da história, segundo a ABPA

Carolina Pastl

