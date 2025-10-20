Expansão do cavalo crioulo, atualização da safra de inverno e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O projeto de expansão do cavalo crioulo pelo Brasil e a expectativa da safra de inverno no Estado atualizada foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (19), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Recém-empossado presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), André Luiz Narciso Rosa falou ao programa sobre o seu projeto de ampliar a presença da raça pelo Brasil.
- Também neste episódio, o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, detalhou a expectativa atualizada da safra de inverno no Estado, que está em plena colheita.
- E o fungo tem ganhado espaço em pesquisas como uma aposta de fonte de proteínas para o futuro. Quem explicou o assunto foi Juliano Bica, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).