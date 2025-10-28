"Exército" de microvespas ajuda gigante do ramo florestal a combater pragas no RS

Os minúsculos aliados viajam em cápsulas biodegradáveis, lançadas por drones sobre as áreas monitoradas. CMPC / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na imensidão verde das florestas de eucalipto da CMPC, um "exército" quase invisível trabalha dia e noite. Não usa tratores, drones nem uniformes — mede milímetros e tem asas tão finas que mal se vê. É o Cleruchoides noackae, uma microvespa que vem se tornando protagonista de uma mudança silenciosa e sustentável no manejo da gigante florestal que atua no Estado.

Desde 2015, a empresa aposta no uso do controle biológico para enfrentar uma velha conhecida dos eucaliptos: o Thaumastocoris peregrinus, popularmente chamado de percevejo-bronzeado. O inseto suga a seiva das folhas e compromete o crescimento das árvores, reduzindo a produtividade por meses.

— Essa microvespa é o nosso agente natural de defesa. Ela parasita os ovos do percevejo, impedindo que ele se reproduza e se espalhe, sem causar nenhum dano ambiental — explica o pesquisador Norton Borges Junior, responsável pelos estudos em fitossanidade da CMPC.

A técnica foi introduzida no país com apoio do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) e da Embrapa Florestas. Hoje, a empresa possui um laboratório de fitossanidade instalado na Fazenda Barba Negra, em Barra do Ribeiro, que funciona como coração da operação. Lá, a equipe da CMPC produz cerca de 100 mil microvespas por mês. Em 2025, a produção deve chegar a 1,5 milhões de parasitoides, com planos de liberar 500 mil agentes.

E a liberação tem um toque de alta tecnologia: os minúsculos aliados viajam em cápsulas biodegradáveis, lançadas por drones sobre as áreas monitoradas.

Os resultados já aparecem em números: em 2025, cerca de 700 hectares deixaram de ser afetados pela praga — uma redução expressiva em comparação aos anos de estiagem mais severa, que favorecem a multiplicação da praga. A área total com controle biológico, hoje, é de 5 mil hectares.

— Em 2020, chegamos a ter 7 mil hectares prejudicados. Hoje, com o controle biológico, conseguimos reduzir isso para menos da metade — destaca Norton.

O controle é preventivo e focado em áreas mais críticas: São Gabriel, Encruzilhada do Sul e Cachoeira do Sul. Assim que os primeiros percevejos são detectados nas armadilhas instaladas nas florestas, o time entra em ação. A ação reduz a dependência de defensivos químicos e gera uma economia de US$ 300 mil.

— Agimos antes da infestação. É isso que garante um manejo mais duradouro e sustentável — diz o pesquisador.

A CMPC possui cerca de 300 mil hectares de área plantada — parte em parceria com produtores rurais pelo programa RS Mais Renda —, concentrados na metade sul do Estado.