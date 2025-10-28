Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pequenos grandes aliados
"Exército" de microvespas ajuda gigante do ramo florestal a combater pragas no RS

Só neste ano, uso de manejo biológico pela CMPC eliminou o problema de mais de 700 hectares plantados com eucalipto no Estado

Carolina Pastl

