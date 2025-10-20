Estudo da Farsul aponta "maior crise no crédito rural desde o início do Plano Real"; entenda  

Arthon / stock.adobe.com

A maior taxa de inadimplência da história, 5,14%, é um dos fatores que evidenciam a crise no crédito rural do Brasil. É o que aponta o estudo inédito feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul), divulgado nesta segunda-feira (20). A maior diferença entre o valor anunciado e o contratado e uma abrupta elevação das garantias reais são outros ingredientes que indicam, conforme a entidade, o pior momento nessa carteira desde o início do Plano Real, em 1994.

— Não acredito que essa crise se resolverá sem uma queda substancial da taxa de juro — avalia o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz.

Algo que não está no horizonte de curto prazo.

— Ainda estamos sentindo os efeitos da Selic subir, quer que não atingimos o fundo do poço — completa Luz.

O índice de inadimplência de 5,14% reflete a média. Analisando separadamente o percentual das linhas conforme o tipo de juro, há uma diferença. Nos financiamentos com taxas controladas, a inadimplência é de 1,86%. Nos com juro livre, 9,35%.

— Isso quer dizer que o clima foi melhor para quem contratou crédito com taxa controlada? Então não é nem clima, nem preço que determinam a inadimplência — observa o economista.

Gráficos mostram a relação com a Selic, com altas na inadimplência sentidas após a elevação da taxa básica. A dificuldade de acesso ao crédito na média do RS não se sobressai À nacional, o que mostra, segundo o economista, que a restrição não é decorrente dos problemas climáticos — que têm impacto, mas "lateral" (veja quadro).

Projeções feitas mostram que 45 mil pessoas não vão conseguir acesso ao crédito rural em 2026 no RS. No Brasil, 194 mil. Algo que é considerado preocupante.





Detalhes do estudo

Os valores contratados de crédito rural para linhas de custeio tiveram nos primeiros três meses de vigência em 2025, no Brasil, uma redução de 23%.

Em número de contratos (ou seja, de produtores que acessaram) o recuo foi de 23% (72.724 contratos a menos do que em igual período de 2025). A projeção feita pela assessoria econômica da Farsul é de que caia 35% em 2026

No Rio Grande do Sul, a diminuição dos valores contratados para custeio foi de 25% nos primeiros três meses do Plano Safra em 2025.

Já no número de contratos, de 20% (foram 21.138 a menos). A projeção é de que em 2026, caia 34%.

Os percentuais, afirma o economista Antônio da Luz, mostram que "não há uma diferença que aponte para cá o problema, é um quadro geral. Não estamos vivendo uma crise de crédito no Rio Grande do Sul, por conta de tudo que vivemos. Estamos vivendo uma crise de crédito no Brasil, a maior da história, seguramente".