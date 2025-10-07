A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Diante de uma possível estiagem na próxima safra de verão no Estado, o sinal de alerta volta a piscar nas lavouras. Para ajudar o produtor a se preparar desde já, o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada (Copaaergs) divulgado nesta terça-feira (7) elenca uma série de recomendações técnicas. E a coluna reuniu algumas dessas orientações abaixo. Confira.
Na cultura do arroz
- Apesar dos reservatórios estarem com capacidade máxima, é importante manter a atenção no armazenamento e uso de água
Em culturas de grãos
- Considerando o prognóstico de chuvas abaixo da média, é importante dar atenção ao manejo de irrigação das culturas, priorizando os períodos críticos de florescimento e de início de formação dos grãos
Em hortaliças
- Quando necessário irrigar, proceder pela manhã, priorizando à irrigação por gotejamento
- Para cultivos em ambiente protegido, realizar o fechamento ao final do dia e a abertura pela manhã o mais cedo possível e no lado contrário ao vento, evitando aumento excessivo da umidade relativa e da temperatura do ar no ambiente interno
Na fruticultura
- Dar atenção à incidência de pragas. Em climas mais secos é recomendado um maior cuidado no monitoramento e controle de ácaros. Importante também o monitoramento de moscas-das-frutas
- O cenário de restrição de chuvas no final da primavera também é uma condição de alerta para o estabelecimento de novos pomares. Deve-se prever investimentos em irrigação para evitar a perda de mudas
- Investir em sistemas de proteção antigranizo, como telas antigranizo e/ou seguro agrícola, também é importante
Na silvicultura
- Caso o produtor plante neste último trimestre, as mudas devem apresentar um sistema radicular bem formado, para garantir maior sobrevivência no campo
Em pastagens
- Considerando o prognóstico de precipitação abaixo da média, promover a manutenção da cobertura de solo e de boa disponibilidade de forragem, além do ajuste da lotação animal
- Indica-se fazer silagem/feno de cultivos e pastagens de inverno, visando garantir maior disponibilidade de alimento no verão