Diante de uma possível estiagem na próxima safra de verão no Estado, o sinal de alerta volta a piscar nas lavouras. Para ajudar o produtor a se preparar desde já, o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada (Copaaergs) divulgado nesta terça-feira (7) elenca uma série de recomendações técnicas. E a coluna reuniu algumas dessas orientações abaixo. Confira.