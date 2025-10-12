Espaço da Turma da Mônica que ensina crianças sobre dinheiro em Porto Alegre será replicado em Maceió

A combinação de personagens da Turma da Mônica com educação financeira para crianças deu tão certo que o espaço existente no Centro Administrativo do Sicredi (CAS), em Porto Alegre, será replicado no Nordeste. O espaço da Turma da Mônica de Maceió (AL), uma parceria com a MSP Estúdios, deve ser inaugurado ainda neste ano.

E terá o mesmo formato que o da capital gaúcha. São seis estações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde se passam todas as histórias dos personagens criados por Mauricio de Sousa. E que trabalham, de forma lúdica, com a temática da educação financeira para crianças, do campo à cidade.

Uma das estações reproduz a ida ao supermercado, com direito a lista de compras e orçamento definido para a aquisição. Em outra, é possível abrir portas e janelas, de onde surgem dicas sobre o consumo de luz, de produtos, entre outros. Há ainda a "brincadeira do futuro", em telas com imagens em que a criança vai podendo, literalmente, se enxergar em diferentes profissões, incluindo a de agricultor.

— Nas próprias estações procuramos retratar diferentes realidades. O ambiente foi pensado nessa diversidade — explica Cristiane Amaral, gerente de Educação Financeira e Liderança Cooperativista.

O espaço da Turma da Mônica abriu em novembro de 2023. Funciona de segunda sexta-feira, das 9h às 17h, e tem entrada gratuita. Como muitas escolas são recebidas no local, é recomendável agendar a visita.

Além desse local físico, a parceria com Mauricio de Sousa para a educação financeira inclui gibis da Turma da Mônica e da Turma da Mônica Jovem, além de vídeos sobre investimentos. Na Vila da Mônica, em Gramado, também há iniciativas com esse propósito.

*A coluna viajou a Nova Petrópolis a convite do Sicredi