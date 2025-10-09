Em vídeo, ex-jogador de vôlei conta como trocou as quadras pela produção de cogumelos na Serra

Uma empresa, uma árvore invasora e uma inovação sustentável. Essa é a trajetória da família Kehl, de Nova Petrópolis, que ganhou uma nova vida nas mãos do jovem Lucas Kehl, ex-atleta profissional de vôlei. A partir de um resíduo inesperado — a serragem da uva japonesa, árvore invasora que era descartada na fábrica de móveis da família — Lucas criou um negócio inovador de cultivo de cogumelos. Confira a história contada pela coluna agora em vídeo: