Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Momento crítico
Notícia

Em cinco anos, 30% dos produtores podem sair da atividade, alerta dirigente sobre crise no RS

Cenário de incerteza e instabilidade no setor do arroz, leite e trigo preocupa e motivou encontro nesta quinta-feira (23) na Fetag-RS

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS