Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

O que marcou a gestão
Notícia

Do direito à propriedade à renegociação das dívidas: o legado de Gedeão Pereira na Farsul

Após dois mandatos, ele entrega a presidência ao vice, Domingos Velho Lopes, no dia 1ª de janeiro

Carolina Pastl

Enviar email

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS