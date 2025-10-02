Do direito à propriedade à renegociação das dívidas: o legado de Gedeão Pereira na Farsul

Atual presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Farsul / Divulgação

Se a defesa do direito à propriedade levou o médico veterinário de Bagé Gedeão Pereira à presidência da Farsul, é a luta pela renegociação das dívidas do campo que marca o fim de seus oito anos à frente da entidade. A transição para Domingos Velho Lopes, que assume em 1º de janeiro de 2026, no entanto, não será uma despedida: Pereira seguirá na diretoria da nova gestão.

Além de dirigente da entidade, Pereira se prepara para assumir também a 1º vice-presidência na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). É a primeira vez, aliás, que um gaúcho chega ao posto da principal entidade representativa do agronegócio brasileiro.

À coluna, o presidente da Farsul até o final deste ano confidenciou:

— Eu nunca tive ambição por coisa nenhuma. O fato é que eu sempre me preocupei em desempenhar da melhor maneira possível o papel que sempre me coube.

A trajetória de Pereira até sentar na cadeira de presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul começou cedo. Ganhou notoriedade nos anos 1990 como um dos grandes defensores dos ruralistas gaúchos nos embates com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Entre 1992 e 1998 presidiu a Associação e o Sindicato Rural de Bagé, que foram unificados.

Na Farsul, sua atuação teve início em 2000, tendo sido quatro vezes vice-presidente. Foi em 2017, após a morte de Carlos Sperotto, que assumiu a presidência. No ano seguinte, foi eleito para a gestão 2019-2021.

Além da questão da terra e da renegociação das dívidas, a gestão de Pereira à frente da Farsul foi marcada pelo programa Duas Safras e pela busca no avanço da irrigação no Estado.