Desfile especial da Apae colore prova do cavalo crioulo no RS

A pista de provas do cavalo crioulo vai se transformar em uma verdadeira passarela colorida pela inclusão neste sábado (1), no parque do Sindicato Rural de Guaíba. Durante a prova morfológica do Mundialito, os cabanheiros que conduzirem os 80 animais participantes receberão 20 coletes pintados à mão por integrantes da escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaíba. A iniciativa é do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos da Costa Doce (NCCC) e da instituição, que atende 200 pessoas

— A disputa é uma espécie de categoria infantil da raça. Trazer a Apae foi uma das formas de ter também a participação das crianças no evento — explica Tiago Sangiogo, presidente do NCCC Costa Doce.

Feitos por alunos da associação, o desenho dos coletes foi customizado com a temática do mundo do cavalo.

Chamada Exposição Incentivo, a prova permite participação de equinos de 6 a 24 meses. É a maior premiação morfológica da raça. Ao todo, são R$ 70 mil. "É o ponta pé inicial para o mundo da competição", resume Sangiogo:

— É o primeiro evento que o cavalo crioulo pode participar, onde o criador pode fazer a primeira avaliação da criação em pista.

O evento também contará com a 1ª Mostra de Arte Campeira da Costa Doce, que integra o grupo de mães da Apae. A programação inclui atração musical, arte campeira, feira de artesanato e recreação infantil.