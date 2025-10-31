Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cores da inclusão
Notícia

Desfile especial da Apae colore prova do cavalo crioulo no RS

Alunos da associação coloriram coletes dos cabanheiros que participarão do Mundialito, em Guaíba, neste sábado

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS