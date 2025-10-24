Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do tanque à taça
Notícia

"Degustamos o futuro", diz enólogo sobre vinhos que serão servidos na 33ª avaliação nacional

Cerca de 800 pessoas provarão, em primeira mão, os mais representativos vinhos da safra 2025 em evento na Serra neste sábado (25)

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS