A semeadura da soja foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (3), em Júlio de Castilhos, na região Central. Gustavo Mansur / Ascom Casa Civil / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto as colheitadeiras percorrem as lavouras de trigo para encerrar a safra de inverno, o plantio da soja começa a ganhar ritmo no Rio Grande do Sul, marcando o início da temporada de verão. E a simultaneidade dos dois momentos reflete diretamente no calendário.

A semeadura da soja foi aberta oficialmente na sexta-feira (3), em Júlio de Castilhos, na região central gaúcha. Já a cerimônia de abertura da colheita do trigo ocorreu no sábado (4), em Cruz Alta, no Noroeste. Em ambos os casos, as perspectivas são de safra cheia.

Para a soja, a Emater projeta uma produção de 21,4 milhões de toneladas — um salto de 57,14% em relação à safra passada, fortemente impactada pela estiagem. O desempenho, no entanto, ainda depende do comportamento do clima.

— Se os números se confirmarem e o clima colaborar, a produção de soja pode recolocar o Rio Grande do Sul entre os maiores produtores do país — afirmou o secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum, durante a cerimônia de abertura.

No caso do trigo, a expectativa também é de uma colheita robusta: 3,6 milhões de toneladas, segundo estimativa da Emater. Embora o volume seja 2,9% inferior ao do ano passado, a retração é menor do que a redução da área plantada, que caiu 10% e ficou em 1,2 milhão de hectares.