Cuidado semeado: ação inédita leva prevenção do câncer de mama até o meio rural

Ao todo, 600 mulheres devem ser beneficiadas de forma gratuita. LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Outubro Rosa está terminando, mas o cuidado é permanente, inclusive no campo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançará em novembro um projeto-piloto que une tecnologia e empatia: um exame de sangue inédito, que ajudará mulheres do meio rural de São Paulo e do Ceará na prevenção do câncer de mama.

A ação integrará o programa “Semear é Cuidar”, em São Paulo, e o “Saúde da Mulher Rural”, em Quixadá, no interior do Ceará, iniciativas conduzidas, respectivamente, pelas Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados de São Paulo (Faesp) e do Ceará (Faec), com o apoio técnico do Senar. Ao todo, 600 mulheres devem ser beneficiadas de forma gratuita.

O projeto-piloto foi viabilizado por meio de uma parceria inédita entre o Senar, o Instituto CNA e a empresa de biotecnologia LiqSci, desenvolvedora do RosalindTest, exame que avalia a atividade de genes relacionados à fisiologia do câncer de mama. O procedimento é gratuito e será feito em mutirões voltados à realização mamografia.

— Tomamos esse cuidado para que as mulheres não fiquem desassistidas nas áreas mais remotas. Se der positivo, o Senar vai garantir o todo o atendimento da paciente — explica Erika Bömer, diretora adjunta de Saúde e Promoção Social do Senar.

Em estudos prévios, o RosalindTest apresentou 95% de acurácia na identificação de mulheres com ou sem câncer de mama, podendo indicar a necessidade de encaminhamento para exames confirmatórios, como mamografia ou biópsia. No entanto, o teste não substitui a mamografia e deve ser utilizado como técnica complementar.

A tecnologia é brasileira e ainda não foi aplicada a campo.

— Neste piloto, unimos a capilaridade da nossa rede com uma tecnologia inovadora para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama entre mulheres que vivem longe dos grandes centros — explicou o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara.