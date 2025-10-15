Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Ciclo 2025/2026
Notícia

Conab projeta safra recorde no RS, mas La Niña no horizonte é fator de risco

No 1º levantamento do órgão, alta na produtividade da soja puxa perspectiva de resultado histórico

