Como o tarifaço dos EUA impulsionou a exportação de café brasileiro para... a Colômbia

O tarifaço norte-americano mexeu com a rota de parte das exportações brasileiras de café. E o destino que mais chamou a atenção, responsável pelo maior crescimento nas compras em setembro, foi a Colômbia, um dos maiores produtores do mundo do grão.

No período, o país latino-americano comprou 7,03 mil toneladas de café não torrado do Brasil, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O volume exportado representa um crescimento de 462% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, chega a 29,16 mil toneladas, alta de 32% na relação com os mesmos meses de 2024.

Analista de inteligência de mercado da StoneX, Fernando Maximiliano explica este cenário como uma busca por alternativas em meio ao tarifaço. Além da Colômbia, o México também foi responsável por alta considerável nas importações de café brasileiro. No mês de setembro, foram embarcados 8,9 mil toneladas para os mexicanos, alta de 89,7% se comparado com o mesmo período do ano passado.

No caso dos colombianos, a justificativa dada foi a de atender o consumo interno para que a produção local seja exportada, acrescentou Maximiliano. Afinal, o café colombiano está sujeito a uma taxa de apenas 10% para entrar no mercado dos Estados Unidos. Enquanto o brasileiro, de 50%.