Como o clima moldará o futuro do azeite de oliva no RS? É o que cientistas estão estudando

Além do manejo e da geografia, o segredo para um bom azeite de oliva pode estar escondido nas nuances do clima. Em Viamão, na Região Metropolitana, pesquisadores da Secretaria Estadual da Agricultura estão debruçados em um estudo que avalia o impacto das variações meteorológicas nos olivais da Estância das Oliveiras.

Seis variedades — arbequina, arbosana, coratina, frantoio, koroneiki e picual — estão sendo observadas semanalmente com uma lupa científica. O foco? O passo a passo do ciclo da floração e da frutificação conforme mudam as condições meteorológicas. O monitoramento que deve se estender por, no mínimo, dois anos.

— Durante a floração, o tempo é inimigo e aliado ao mesmo tempo. As flores têm vida curta, então acompanhar semanalmente é essencial — explica a pesquisadora Priscila Porto Alegre Ferreira, mente por trás deste estudo piloto.

Para o mestre de lagar e diretor operacional da Estância das Oliveiras, André Goelzer, entender o impacto do clima é mais que pesquisa — é sobrevivência da produção local:

— Chuvas em excesso na época da floração podem comprometer a polinização. A janela de tempo bom é pequena, e essa variação climática afeta diretamente a quantidade e qualidade da safra.

Com esse conhecimento, os produtores poderão ajustar suas práticas e aumentar a produtividade, qualidade dos frutos e, claro, a excelência do azeite gaúcho. Importante em um momento em que a produção nacional de azeite de oliva despencou depois do pico histórico de 2023, quando o país atingiu 640,3 mil litros. Em 2024, foram 343,1 mil litros; e em 2025, apenas 240,3 mil litros.

Além do estudo sobre a fenologia das cultivares, estão em andamento estudos para a identificação e controle de pragas e doenças, bem como sobre a influência das condições meteorológicas na produção de azeitonas no Rio Grande do Sul.