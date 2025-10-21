Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entre flores e frutos
Notícia

Como o clima moldará o futuro do azeite de oliva no RS? É o que cientistas estão estudando

Pesquisadores da Secretaria Estadual da Agricultura iniciaram trabalho em olivais localizados em Viamão

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS