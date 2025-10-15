Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nas cores do crescimento
Notícia

Com aposta na produção de biodiesel, empresa gaúcha começa a receber safra de canola

No atual ciclo de inverno, a 3tentos fomentou o desenvolvimento da cultura e estima receber 90 mil toneladas do oleaginosa

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS