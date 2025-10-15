Com aposta na produção de biodiesel, empresa gaúcha começa a receber safra de canola

A estimativa é de que sejam produzidos em torno de 40 mil metros quadrados de biodiesel. 3tentos / Divulgação

O amarelo ostentado pelas lavouras de canola em desenvolvimento no campo é de encher os olhos e evidencia uma safra promissora no Rio Grande do Sul. A produção no Estado deve crescer quase 69% em relação ao no passado e tem no processamento de biodiesel um dos fatores incentivo. A empresa gaúcha 3tentos, com matriz em Santa Bárbara do Sul, projeta receber cerca de 90 mil toneladas.

Volume que será direcionado para a produção de farelo e óleo/biodiesel na fábrica de Ijuí. A estimativa é de que sejam produzidos em torno de 40 mil metros cúbicos de biodiesel. O início do processamento está previsto para o dia 23 de novembro.

A empresa, que tem 12 unidades no Estado e 13 no Mato Grosso, também investindo na produção de etanol no Centro-Oeste.

A demanda que vem da indústria amplia o potencial da cultura de inverno e fez a empresa fomentar o plantio.

— Percebemos um movimento e um espaço que não estava sendo ocupado e que poderá trazer receita para o produtor, aproveitamento de áreas cultiváveis no inverno e mais desenvolvimento para agricultura do Estado — observa João Marcelo Dumoncel, CEO da 3tentos.

A TentosCap, braço financeiro do grupo, também fez o seguro de 10% da produção de canola nesta safra.

No RS, segundo projeção inicial da Emater, a cultura deve somar 352,89 mil toneladas, o que representa alta de 68,99% sobre a colheita do ano passado. Área e produtividade também cresceram.