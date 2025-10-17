Casa centenária no Vale do Taquari se transforma em Memorial do Leite

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
No coração da Linha Viena, interior de Anta Gorda, a centenária Casa Martelli ressurgiu, nesta sexta-feira (17), com novo propósito. Construída em 1910 por imigrantes italianos, a antiga moradia agora abriga o Memorial do Leite, preservando a história e a cultura da produção leiteira no Vale do Taquari.
Com madeira de canjerana restaurada, tijolos de barro assentados com cuidado, porão revitalizado e uma cozinha de alvenaria, a transformação foi possível graças a um projeto patrocinado pela Diamajú Agrícola, com concepção da equipe da Brasil Arquitetura.
A abertura marcou o lançamento da exposição “Uma história a ser contada”, do fotógrafo Fernando Dias. Com retratos e relatos tocantes, a mostra emociona até quem nunca curou um queijo na vida.
Há ainda planos para instalar uma pequena queijaria no local, destinada a oficinas e experiências práticas. Visitantes poderão acompanhar de perto o processo artesanal que, por gerações, sustentou — e ainda sustenta — muitas famílias da região.
O Memorial do Leite integra a programação da Festa do Pão – 150 Anni di Pane e Formaggio, que movimenta Ilópolis e arredores até 26 de outubro. A celebração homenageia os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e preenche o Vale do Taquari com memórias, aromas e sabores inesquecíveis.