Brasil busca lugar no Conselho Oleícola Internacional; como isso pode ajudar a produção, que esteve na vitrine do cais 

A 3ª edição do Olivas do Cais, em Porto Alegre, voltou a colocar na vitrine a produção gaúcha de azeite de oliva extravirgem, com de sabor de retomada. No ano passado, os efeitos da enchente acabaram inviabilizando a realização. Além dos visitantes que puderam provar e comprar os rótulos das marcas participantes, o evento contou com a participação de representantes do Conselho Oleícola Internacional (COI). Na tarde de ontem, em parceria com o Ibraoliva, promoveram uma aula voltada ao setor de alimentação fora do lar. Ações de promoção e divulgação do produto brasileiro também são importantes na busca por um lugar na representação global – hoje, o país participa como ouvinte.

– Se associar (ao COI) é muito importante para nós – afirmou Helena Rugeri, coordenadora-geral da Qualidade Vegetal no Ministério da Agricultura.

Presidente do Ibraoliva, Flávio Obino Filho diz que a meta é que até 2027 o Brasil faça parte do COI. A inclusão é vista como uma importante ferramenta para o desenvolvimento e a troca de experiências da produção brasileira.

– É um desejo dos produtores, do ministério (da Agricultura) e do COI – completa o dirigente.

Depois de um inverno promissor, com mais horas de frio do que qualquer outro nas últimas duas décadas, conforme Obino Filho, as atenções se voltam à primavera, período do florescimento. O Ibraoliva estima que a safra a ser colhida em 2026 tem um potencial de chegar a 750 mil toneladas no RS, maior produtor nacional.