Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Enfim, saiu
Notícia

BNDES abre linha de crédito para renegociar dívidas de produtores rurais

Pedidos começaram a ser recebidos a partir das 15h desta quinta-feira (16)

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS