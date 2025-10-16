BNDES abre linha de crédito para renegociar dívidas de produtores rurais

Estão aptos a buscar o crédito produtores de municípios com emergência ou calamidade pública entre 2020 e 2024. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Seis semanas após ter sido anunciada, a linha de crédito voltada a atender produtores com um passivo acumulado após sequência de intempéries está oficialmente aberta. O Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais começou a receber protocolos de pedidos na tarde desta quinta-feira (16). O valor total sinalizado pelo governo para esse financiamento é de R$ 12 bilhões.

Bancos que já estavam recebendo pedidos de produtores e vinham fazendo a análise técnica e documental, já começaram a encaminhar os protocolos. É o caso, por exemplo do Banrisul.

Em nota, o BNDES confirmou a abertura do recebimento de pedidos e afirmou que "o objetivo do programa é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra".

— Aguardamos ansiosos para os agentes conseguirem operacionalizar na ponta para o agricultor. Estamos muito atrasados, é uma corrida contra o tempo, porque o plantio não espera — avalia Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS).

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz reforça a observação de que o plantio deveria estar adiantado, mas não está, em função desse passivo que esperava a linha para ser renegociado:

— Recém hoje abre para a negociação. Espero que pelo menos comece e não trave (a linha).

Quem poder acessar

O Programa BNDES para Liquidação de Dívidas tem orçamento de R$ 12 bilhões, prazo de até nove anos, incluindo até um de carência

É voltado a produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram a declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo Governo Federal, em decorrência de eventos climáticos adversos