Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Momento de atenção
As três crises que rondam a produção agropecuária do RS

Entidades se reúnem nesta quinta-feira (23) para tratar de problemas relacionados ao arroz, ao leite e ao trigo 

Gisele Loeblein

