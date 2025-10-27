“Arroz Combina”: campanha busca resgatar o valor do grão em tempos de cotações amargas

O mote é direto: arroz combina com tudo, com a comida, com o Brasil, com momentos, com saúde. Abiarroz / Divulgação

Velho conhecido do cardápio brasileiro, o arroz está precisando de um "empurrão". Com o setor enfrentando um cenário de cotações em baixa — em um ano, o preço caiu mais de 50% — e produtores desanimados, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) lançou uma campanha de fôlego para lembrar ao país que o grão não perdeu o seu sabor em meio a essa fase amarga.

Com o slogan “Arroz Combina”, a iniciativa que estreia nesta segunda-feira (27) aposta na versatilidade do cereal para reconectar o consumidor com o produto. O mote é direto: arroz combina com tudo — com a comida, com o Brasil, com momentos, com saúde. A campanha mira o público das redes sociais, com vídeos, parcerias com influenciadores e um site que reúne conteúdos educativos e receitas.

— Queremos reforçar a valorização do arroz brasileiro e da cadeia orizícola, lembrando da sua importância cultural e alimentar — reforça o presidente da Abiarroz, Renato Franzner.

Embora os preços estejam em queda e custos de produção, em alta, o grão segue firme na rotina dos brasileiros — são cerca de 10,5 milhões de toneladas consumidas por ano, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Nos últimos tempos, o arroz também tem sido alvo de desinformação nas redes, especialmente em tempos de dietas da moda e vilanização dos carboidratos. A campanha quer combater esses mitos com informação.

deve se estender por um ano e envolver uma série de ações digitais e promocionais.