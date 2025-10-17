Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novo levantamento
Notícia

Área de trigo ficou 14,26% menor no RS na atual safra de inverno

Na 2ª estimativa de safra divulgada pela Emater, espaço dedicado ao cereal foi revisado para baixo

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS