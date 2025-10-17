Área de trigo ficou 14,26% menor no RS na atual safra de inverno

Colheita do trigo está na fase inicial: 2% da área estimada para o RS Suellem Cavalcante / Emater/ Divulgação

As dificuldades de acesso ao crédito e a questão climática estão entre as razões que ajudam explicar a queda na área plantada com culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Na 2ª estimativa da safra de inverno do Estado, apresentada pela Emater, o espaço dedicado às culturas do frio reduziu em 7,45% na comparação com o do ano passado. Ainda assim, a produção deve crescer 5,32%, somando 5,08 milhões de toneladas.

O recuo em área é puxado principalmente pelo trigo, agora com 1,14 milhão de hectares estimados, o que representa uma diminuição de 14,26% em relação ao cultivado em 2024. Também uma queda maior do que a prevista no levantamento inicial da Emater, divulgado em junho, de 9,97%.

— Não são fatores isolados. Tem a questão de preço, mercado, custo de produção, mas a essa safra pesa muito forte a questão do acesso ao crédito, da disponibilidade de crédito para custeio, que o agricultor teve dificuldade — observa Claudinei Baldissera, diretor técnico da Emater, sobre as razões para a redução de área cultivada no inverno.

No caso do trigo, acrescenta o dirigente, a área financiada é uma da menores, não chegando a 50% do total. O percentual de área segurada, perto de 40%, também é outro fator a ser avaliado.

— Os números mostram que o agricultor teve dificuldade e terá, também, para fazer a safra de verão, de acesso ao crédito — completa Baldissera.

O fator climático também aparece como explicação que pesou na tomada de decisão, justificando a diferença entre a intenção e a efetiva decisão de plantar ou não trigo em determinadas regiões do Estado.

Em contrapartida, o desenvolvimento das lavouras tem sido favorável, e a produtividade promete resultar em aumento da produção, conforme essa 2ª estimativa. No trigo, a colheita está estimada em 3,72 milhões de toneladas, leve alta, de 0,57%.

A canola é a exceção à redução de área. Embora o percentual de crescimento tenha sido revisado em relação à 1ª estimativa, a "soja de inverno" tem estimativa de uma colheita 39,85% maior.