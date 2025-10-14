Anfitriãs inusitadas: vaquinhas criadas por IA roubam a cena no Milk Summit Brazil

A JérsIA fala sobre o conteúdo e a programação do evento. Carolina Jardine / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A inovação também tem rosto no Milk Summit Brazil — ou melhor, pintas. São duas vaquinhas feitas pela inteligência artificial, anfitriãs do evento que vai até quarta-feira (15), em Ijuí: as chamadas JérsIA e HolândIA.

Os nomes homenageiam as raças jersey e holandesa. As vaquinhas aparecem em painéis físicos e nas redes sociais, e têm personalidades diferentes: a JérsIA fala sobre o conteúdo e a programação do evento, e a HolândIA traz dados técnicos ao público.

Jessica Aguirres, gestora de comunicação do Milk Summit Brazil 2025 e mente criativa por trás das mascotes digitais, explicou à coluna:

— Queríamos trazer a inovação para dentro do evento, e que melhor forma do que com essas vaquinhas que conversam com o público, em meio ao boom da inteligência artificial?

O Milk Summit Brazil deve se repetir no próximo ano. A data será anunciada nesta quarta-feira (15).

— Quem não aumentamos o rebanho na próxima edição? — projeta Jessica.