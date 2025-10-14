Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

A parcela do agro
Notícia

Agronegócio arrecada o suficiente para bancar 5 vezes o Bolsa Família no Brasil, diz estudo

Constatação foi feita em pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), divulgado no III Fórum Agro

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS