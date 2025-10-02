"Agro no escuro": entenda como o shutdown nos EUA pode prejudicar sua lavoura

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
O impasse no Congresso dos Estados Unidos que empurrou o país para um novo shutdown deixa em alerta também o campo. A paralisação parcial em razão do não acordo entre republicanos e democratas sobre o orçamento do próximo ano suspende a divulgação de relatórios oficiais e congela serviços considerados não essenciais — respingando diretamente no agronegócio global. Sem dados de oferta e demanda, clima ou projeções agrícolas, o setor perde visibilidade.
— São pontos que deixam o agro no escuro — resumiu Yedda Monteiro, analista de inteligência e estratégia da Biond Agro, à coluna.
Do lado agrícola, os impactos são diretos:
— Relatórios semanais do USDA (United States Department of Agriculture), sobre o andamento da colheita, condições das lavouras nos Estados Unidos, estimativas de safra, estão sendo suspensos. Esse tipo de serviço, que parece distante, é essencial para balizar decisões aqui no Brasil. Sem isso, o mercado aumenta em especulação e volatilidade — explica Yedda.
A instabilidade nos dados reflete também nos preços. Com o dólar em queda, o agro brasileiro poderá sentir o baque.
— Toda a nossa soja que está sendo negociada agora leva em conta esse câmbio. Um dólar mais fraco acaba tirando margem da exportação e reduz a competitividade do Brasil lá na frente — diz a analista.
Ao mesmo tempo, a variação cambial pode aliviar o custo de importação de insumos, como fertilizantes e defensivos, usados no novo ciclo da oleaginosa que já começou no país.
Por isso, Yedda reforça a importância da gestão de risco:
— Esse ambiente de mercado mais especulativo exige atenção redobrada do produtor. É hora de cautela nas negociações, mas também de aproveitar oportunidades. Utilizar ferramentas de proteção, como hedge e fixações antecipadas, ajuda a preservar margens e dá mais previsibilidade ao negócio.