"Agro no escuro": entenda como o shutdown nos EUA pode prejudicar sua lavoura

Paralisação parcial ocorreu nesta quarta-feira (1º), quando republicanos e democratas não chegaram a um acordo sobre o orçamento federal do próximo ano. Brendan SMIALOWSKI / AFP

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O impasse no Congresso dos Estados Unidos que empurrou o país para um novo shutdown deixa em alerta também o campo. A paralisação parcial em razão do não acordo entre republicanos e democratas sobre o orçamento do próximo ano suspende a divulgação de relatórios oficiais e congela serviços considerados não essenciais — respingando diretamente no agronegócio global. Sem dados de oferta e demanda, clima ou projeções agrícolas, o setor perde visibilidade.

— São pontos que deixam o agro no escuro — resumiu Yedda Monteiro, analista de inteligência e estratégia da Biond Agro, à coluna.

Do lado agrícola, os impactos são diretos:

— Relatórios semanais do USDA (United States Department of Agriculture), sobre o andamento da colheita, condições das lavouras nos Estados Unidos, estimativas de safra, estão sendo suspensos. Esse tipo de serviço, que parece distante, é essencial para balizar decisões aqui no Brasil. Sem isso, o mercado aumenta em especulação e volatilidade — explica Yedda.

A instabilidade nos dados reflete também nos preços. Com o dólar em queda, o agro brasileiro poderá sentir o baque.

— Toda a nossa soja que está sendo negociada agora leva em conta esse câmbio. Um dólar mais fraco acaba tirando margem da exportação e reduz a competitividade do Brasil lá na frente — diz a analista.

Ao mesmo tempo, a variação cambial pode aliviar o custo de importação de insumos, como fertilizantes e defensivos, usados no novo ciclo da oleaginosa que já começou no país.

Por isso, Yedda reforça a importância da gestão de risco:

— Esse ambiente de mercado mais especulativo exige atenção redobrada do produtor. É hora de cautela nas negociações, mas também de aproveitar oportunidades. Utilizar ferramentas de proteção, como hedge e fixações antecipadas, ajuda a preservar margens e dá mais previsibilidade ao negócio.