"A energia se tornará uma grande oportunidade", projeta presidente eleito da Farsul

Domingos Velho Lopes é produtor e hoje vice-presidente da entidade Emerson Foguinho / Farsul/Divulgação

Atual vice-presidente, Domingos Velho Lopes acaba de ser eleito para o comando da Federação da Agricultura do Estado, cargo que passará a exercer em 1º de janeiro de 2026. Engenheiro agrônomo, produtor e representante do setor desde o final da década de 90, estará à frente da entidade no centenário (celebrado em 2027). À coluna, falou sobre prioridades da gestão. A entrevista completa você confere no Campo e Lavoura do domingo (05), a partir das 6h. Confira abaixo trechos da conversa.

A pauta ambiental e climática deve ser um dos pontos prioritários da gestão?

Não resta dúvida que a pauta ambiental está intimamente ligada à produtiva. É a filosofia, porque não existe preservação do ambiente sem um setor produtivo pujante e organizado, assim como e não atendermos à pauta ambiental de forma adequada, não há a sustentabilidade. E é uma grande oportunidade, porque a agricultura de baixo carbono, que é preconizada no mundo, tem o Brasil como modelo internacional de agricultura, pecuária e silvicultura. Infelizmente, enfrentamos hoje o problema do endividamento do setor produtivo, que não está conseguindo ter pernas para atender a investimentos, mas barreiras para irrigar, atuar em perfil de solo, reservar água, estão muito sanadas. O que cabe é termos viabilidade, através de políticas públicas e privadas, para que o produtor tenha a condição de realizar isso. E um detalhe: sem perder um rigor no aspecto de licenciamento e preservação ambiente.

A renegociação das dívidas é uma grande preocupação. De que forma a entidade tem atuado e pode seguir nesse tema?

A federação tem o protagonismo desde o início da pauta. Apresentávamos soluções, estatísticas, mostramos os números oficiais sobre as perdas com as secas. Tanto é que são base e referência hoje para todos os trabalhos levados no setor econômico da Federação da Agricultura. Construímos com o deputado Afonso Hamm o relatório do projeto de lei do deputado Pedro Westphalen para na Câmara ser aprovada a securitização. Tivemos todos os cuidados da montagem dos critérios para ter viabilidade, não ferir o arcabouço fiscal. Junto com os demais poderes, atuamos fortemente para continuar trabalhando tanto no Congresso, sob o ponto de vista da securitização, quanto nas medidas profissionais, no sentido de capacitar as medidas provisórias que vêm do executivo, para que tenham maior extensão de produtores atingidos. E, além disso, o papel institucional para mostrar que o Brasil precisa olhar essa questão da imagem junto à população urbana, em especial dos demais Estados, para entender o que aconteceu, a grandiosidade dos fenômenos climáticos extremos que aconteceram no Estado. Que não temos fundos constitucionais, royalties do petróleo, Zona Franca. E que precisamos, sim, de tudo que já foi enviado. Que o Brasil tenha o entendimento em devolver em oportunidades, em alongamentos, não só para a atividade rural, nosso foco, mas para a sociedade gaúcha como um todo.

Outro ponto mencionado é a necessidade de melhor a comunicação com a sociedade...

Nós, produtores, negligenciamos essa comunicação no passado. Deixamos com que muitas vezes opiniões tendenciosas prejudicassem a imagem dos produtores. Fomos ineficientes nessa comunicação, e é um dos focos da gestão trabalharmos a comunicação assertiva, uma aproximação com o meio urbano, em especial os jovens, para mostrar aquilo que fazemos de bem dentro das porteiras. A importância desse ativo do agronegócio, da agricultura familiar gaúcha, como solução para as questões climáticas, para as questões sociais, para o aumento do PIB. É esse tipo de boa informação e aproximação, e trazendo a técnica e a ciência, como pauta. Temos de melhorar a imagem, a comunicação, além da questão da energia, que se tornará uma grande oportunidade.

O senhor fala na destinação de grãos não só para alimentação, mas para energia. De que forma?

O Brasil é questão de segurança internacional alimentar. Produzimos por volta de 350 milhões de toneladas de grãos e em 10, 15 anos estaremos produzindo mais de 600 milhões. E isso sem aumentar a área, só com tecnologia, aumentando produção e principalmente utilizando áreas consolidadas. O que precisamos é cada vez mais mostrar o aumento dos grãos, da proteína animal, das fibras. Teremos uma gestão de produção de grãos para alimentação direta humana, para a proteína animal, que reverterá, depois, em alimentação humana, e em bioenergias como combustíveis. É um caminho sem volta, e como setor produtivo e sociedade gaúcha temos de estar prontos para aproveitar essa grande oportunidade.

E isso sem "competir" com a produção de alimentos? Reforço a pergunta porque é uma dúvida que se levanta.

Alimentamos hoje 900 milhões de pessoas no mundo. O Brasil tem 200 milhões, sinal que temos uma boa parte exportável. Até 2050, a FAO diz que dos 8 bilhões de pessoas que viverão no mundo, 25%, 2 bilhões das pessoas, serão alimentadas pelo Brasil. E, quando falamos em alimentação, inclui a questão energética, porque está também sob o ponto de vista de sequestro de carbono, armazenagem de carbono e a não colaboração para o aquecimento global. Atividade que só a agricultura, pecuária e silvicultura, pela atividade fotossintética das plantas, pode realizar. Então, é uma grande oportunidade, não vai interferir nem competir na produção de alimentos.