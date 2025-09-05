Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Superação em cada passo
Valente, o boi com prótese na pata que sobreviveu à enchente, abre desfile dos campeões na 48ª Expointer

Animal adotado pela UCS foi destaque do evento, que tradicionalmente marca a abertura da feira, em Esteio

Carolina Pastl

