Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Campo dentro da cidade
Um outro mundo dentro de Porto Alegre: propriedades na zona sul realizam o 1º Festival Primavera Rural

Evento ocorre entre os dias 26 e 28 de setembro, em 14 estabelecimentos no Extremo Sul da Capital

Carolina Pastl

