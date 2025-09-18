Um outro mundo dentro de Porto Alegre: propriedades na zona sul realizam o 1º Festival Primavera Rural

Com uma programação pensada para agradar diferentes perfis de visitantes, o festival reúne sete roteiros temáticos. Bruno Alencastro / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Tem gente que ainda se surpreende quando descobre que Porto Alegre tem zona rural. Mas não só tem — como guarda um campo cheio de histórias, hortas bem cuidadas, costelões no fogo de chão e muitas mulheres que transformaram a terra em casa, trabalho e propósito.

É nesse cenário, entre trilhas, galpões e plantações, que nasce o Festival Primavera Rural: Caminhos e Sabores do Campo, que ocorre de 26 a 28 de setembro em 14 propriedades do Extremo Sul da Capital. A proposta é conectar o urbano ao rural, mostrando que dá pra sair do barulho da cidade e, em poucos minutos, colher alface direto da horta ou ver de perto uma ordenha.

Organizado pelo Comitê de Mulheres Rurais de Porto Alegre, em parceria com os Caminhos Rurais, o evento estreia já com um diferencial: mais de 70% das propriedades participantes são comandadas por mulheres. São produtoras, agricultoras, empreendedoras — muitas delas vindas da cidade, que decidiram plantar uma nova vida no campo.

— A gente troca ideia, receita, muda cardápio, faz trilha, planta e ainda dá conta da gestão da propriedade. É aquela coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, com amor e com garra — conta Noara Tubino, coordenadora do festival.

Com uma programação pensada para agradar diferentes perfis de visitantes, o festival reúne sete roteiros temáticos: tem trilha ecológica para quem gosta de aventura, oficina de agroecologia para quem curte botar a mão na terra, yoga ao ar livre para quem busca sossego e até rota da cerveja artesanal.

Tem também atrações para crianças, como teatros infantis. No lado campeiro, o encerramento será típico: gineteada, paleteada e costelão 12h, com direito a show das cantoras Kauanny Klein e Adriana de Los Santos.

E muito produto local à venda, direto das mãos de quem planta e colhe. No domingo (28), uma feira coletiva reúne todos os produtores participantes — e quem quiser aproveitar o final de semana inteiro pode até se hospedar em uma das propriedades.

O evento também marca os 20 anos dos Caminhos Rurais, projeto pioneiro de turismo rural em Porto Alegre, que está sendo reformulado com foco em acessibilidade, agendamento online e experiência personalizada. A ideia é que, mesmo após o festival, o roteiro siga vivo — como uma alternativa fixa de lazer e conexão com o campo, bem dentro da cidade.

Como participar

A entrada é gratuita em diversas atividades, como os espetáculos infantis e o show de encerramento. Algumas propriedades oferecem almoço típico mediante reserva. Todos os ingressos e agendamentos devem ser feitos aqui.