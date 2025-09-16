Tecnologia, escala e disciplina: o que produtores gaúchos viram no agro da China

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A China voltou a entrar na rota da 3tentos. A empresa agropecuária com sede em Santa Bárbara do Sul levou 30 produtores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso para uma nova imersão no modelo agrícola chinês. Em solo asiático, o grupo conheceu de perto as práticas do gigante agrícola mundial, marcadas por tecnologia de ponta, produção em larga escala e rigor na gestão.

Foi o que relatou à coluna Juandres Antunes, diretor comercial do Grupo Moraes, com quatro propriedades voltadas à produção de soja, arroz e pecuária de corte, e um dos participantes:

— Me impressionou muito, por exemplo, o tamanho das propriedades. São muito menores do que as nossas (do Rio Grande do Sul). É tudo muito organizado, e quando eles se colocam uma meta, executam com eficiência.

Realizada entre os dias 8 e 18 de agosto, a missão passou pelas cidades de Pequim e Xangai, com foco em temas como inovação agrícola, logística, finanças digitais e intercâmbio cultural. O grupo visitou locais como a Universidade pública chinesa de Agricultura, referência em pesquisa agropecuária, e o porto de grãos de Xangai, um dos maiores do mundo.

Juandres também destaca o impacto das inovações tecnológicas vistas nas cidades chinesas, como carros autônomos e a variedade de marcas locais — “são mais de 25 tipos, e quase todos elétricos”.