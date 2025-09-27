Tecnologia a serviço das colmeias: hackaton movimenta 3º Encontro Abelheiro no norte do RS

Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre ferrões, flores e dados que ainda não existem, a criação de abelhas no Rio Grande do Sul tenta resolver um velho problema com novas ideias: como rastrear colmeias, evitar furtos e medir a produção dos insetos? Foi para provocar respostas a essas perguntas que nasceu o Hackathon Abelheiro, desafio lançado durante o 3º Encontro Abelheiro, em Carazinho, no norte do Estado. A iniciativa também conta com a organização do Sebrae e da Secretaria de Desenvolvimento do município.

— A ideia é trabalhar com os problemas de verdade, com soluções práticas e disruptivas que ajudem os produtores a aumentar a produtividade e proteger suas colmeias — explicou Cezar Souza, mentor e organizador do 3ª Encontro Abelheiro.

Durante o Hackathon, 18 estudantes do ensino médio e superior, provenientes de escolas públicas estaduais e rurais, foram divididos em equipes para pensar soluções ao problema da rastreabilidade. Os projetos mais destacados receberão mentoria do Instituto Nacional de Inovação (Inova RS) e do Sebrae, com possibilidade de incubação em parques tecnológicos do Estado.

O 3º Encontro Abelheiro — maior evento do setor no Estado e com o lema “Polinizando o Brasil e o Mundo” — se estende até domingo (28) com uma programação de oficinas, palestras e feira de produtos locais, valorizando tanto a apicultura quanto a meliponicultura.

Encontro Abelheiro / Divulgação











