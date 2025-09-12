Tarifaço dos EUA derruba exportação brasileira de ovos em 88% no primeiro mês

A exportação brasileira de ovos para os norte-americanos já havia registrado queda em julho, se comparado com o mês anterior. ABPA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre os ovos brasileiros provocou uma queda drástica nas exportações para o país norte-americano já no primeiro mês de vigência da medida. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do governo federal, os embarques da proteína caíram 88% em agosto, totalizando apenas 438,7 mil quilos.

— A tarifa de 50% realmente pesou bastante — avaliou Estevão Carvalho, gerente-executivo de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), à coluna.

A retração nas exportações para os EUA já havia começado em julho, com uma queda de 31,5% em relação a junho, quando foram exportados 3,7 milhões de quilos de ovos. Com o início do tarifaço em agosto, os embarques despencaram.

Ainda assim, Carvalho pondera os resultados:

— Houve quedas, mas continua sendo um valor relevante. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o volume exportado ainda é superior, inclusive.

Além disso, a exportação representa 1% da produção total brasileira, continua:

— Claro que todo mercado é importante. Mas temos como absorver esse volume tanto em outros mercados, quanto internamente.

Desde o início do ano, os Estados Unidos haviam se consolidado como o principal destino dos ovos brasileiros, em meio a uma crise de abastecimento causada por surtos de gripe aviária. Em três anos, aproximadamente 170 milhões de aves morreram no país devido à doença.

O estado de emergência sanitária para gripe aviária foi encerrado em julho de 2025. O vírus, que atingiu aves, gado leiteiro e causou casos em humanos, passou a ser monitorado dentro dos relatórios de gripe sazonal nos EUA. A tendência, nos próximos meses, é que a produção norte-americana se normalize.

EUA perdem liderança; Japão assume o topo

Com o forte recuo das exportações em agosto, os Estados Unidos deixaram a liderança entre os principais destinos dos ovos brasileiros — posição que ocupavam desde março. No mesmo mês, o Japão assumiu o posto, importando 578,2 mil quilos da proteína brasileira.