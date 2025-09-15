Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Exportações em queda
Notícia

Tarifaço dos EUA abala empresários gaúchos: "Pessimismo é semelhante ao da pandemia"

Economista-chefe do Sistema Fiergs, Giovanni Baggio foi um dos entrevistados do Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha deste domingo (14)

Gisele Loeblein

Enviar email

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS