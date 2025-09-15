Tarifaço dos EUA abala empresários gaúchos: "Pessimismo é semelhante ao da pandemia"

A Fiergs apontou, em agosto, uma redução de 19% nas exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Passado um mês desde a implementação do tarifaço pelos Estados Unidos, os impactos econômicos projetados com a medida começam a se concretizar no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, Giovani Baggio, economista-chefe do Sistema Fiergs, destacou que o índice de confiança dos empresários gaúchos está em um nível alarmante.

— As nossas pesquisas de agosto mostram que o pessimismo dos empresários do setor agroindustrial está em patamares semelhantes aos da pandemia — revelou Baggio, explicando ainda que, com a queda da confiança, a tendência é que os empresários reduzam investimentos e contratações.

Outro reflexo da atual situação é a queda nas exportações. A Fiergs apontou, em agosto, uma redução de 19% nas exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos se comparado com o mesmo mês em 2024, somando US$ 127,7 milhões. Os embarques que ainda estão sendo realizados correspondem a contratos já firmados, sem novos acordos fechados.

— Segmentos importantes da agroindústria, como o tabaco e o setor madeireiro, sofreram uma queda considerável nas exportações para os Estados Unidos — observou o economista.

Esses e outros dados, aliás, podem agora ser acessados no recém-lançado Observatório da Agroindústria do Sistema Fiergs. A plataforma reúne, em um só lugar, dados sobre mercado de trabalho, comércio exterior, produção e evolução da agroindústria gaúcha.

A falta de uma ação efetiva do governo brasileiro para mitigar os efeitos do tarifaço também tem gerado grande preocupação. Baggio não escondeu o pessimismo em relação à ausência de soluções imediatas.

— Não vemos, infelizmente, uma solução sendo encaminhada. Isso nos deixa muito apreensivos, pois sabemos que, caso os embarques não aconteçam, a produção será prejudicada, e os empregos que dependem dessas atividades também estarão em risco — completou o economista.