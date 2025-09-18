Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Time de ouro
Notícia

Seleção brasileira de açougueiros exibirá seus talentos na Festa do Moranguinho

Grupo promete mostrar, neste sábado (20), por que conquistou o título de melhor corte de carne bovina do mundo

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS