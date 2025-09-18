Seleção brasileira de açougueiros exibirá seus talentos na Festa do Moranguinho

A Seleção Brasileira de Açougueiros entra em campo a partir das 14h30, neste sábado (20), na 21ª Festa Nacional do Moranguinho de Bom Princípio, no Vale do Caí. Com 14 "craques" — nas posições de desossadores, filetadores e finalizadores —, o time promete mostrar por que conquistou o título de melhor corte de carne bovina do mundo, no Mundial de Paris, em março deste ano.

Com 400 quilos de carne "na bagagem", a seleção promete não apenas demonstrar técnicas que impressionaram jurados entre os 18 países participantes, mas também oferecer ao público a chance de degustar cortes premiados, preparados ao vivo.

No cardápio, carnes bovinas, suínas e ovinas ganham versões in natura, recheadas ou temperadas — alguns finalizados com acompanhamentos como massas, farofa e aspargos. E claro, o prato campeão em Paris estará lá: uma maminha recheada com queijo e calabresa.

— Em Paris, recebemos meia carcaça bovina, uma de cordeiro, meia suína e cinco frangos. Tínhamos que transformar isso em pratos prontos, como se a dona de casa estivesse dentro do açougue, pronta para cozinhar com qualidade e praticidade — explica Rodrigo Hermann, o único gaúcho da seleção, natural de Bom Princípio.

Com representantes de sete Estados brasileiros, a seleção é fruto do trabalho de Alder Lopes e Flávio Saldanha, idealizadores do projeto que nasceu em São Paulo. Eles buscaram e treinaram açougueiros de diferentes regiões. E o time virou uma mistura de sotaques e talentos de São Paulo, Paraná, Sergipe e Rio Grande do Sul, com uma missão em comum: mudar a percepção do açougueiro no Brasil.

— Queremos valorizar toda a cadeia produtiva da carne. Desde o produtor que investe em genética, passando pelo frigorífico que faz um bom abate, até o açougueiro, que hoje está voltando a ser protagonista — diz Hermann.

A filosofia do grupo é clara: bom aproveitamento da carcaça, novas receitas e praticidade para o consumidor final.

— Quando o profissional sabe trabalhar bem a carne, todo mundo ganha: o produtor valoriza o animal, o açougue agrega valor e a dona de casa leva para casa um produto fácil de preparar e com sabor de comida feita com carinho— finaliza o açougueiro gaúcho.

Gerhard Ledur, diretor dos Supermercados Ledur e presidente da Festa do Moranguinho, acompanhou de perto o time em Paris e ajudou a trazer a atração para o evento.