Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Etapa final
Notícia

Sai circular do BNDES, e acesso de produtores do RS a R$ 12 bi em crédito fica mais perto 

Documento publicado nesta terça (30) traz as orientações finais para financiamento anunciado na Expointer para quitar passivo  

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS